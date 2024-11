Liberoquotidiano.it - "Perché sorrido? Fegati spappolati nella notte". A chi verranno crisi isteriche e coccoloni

"Mi avete beccato che sorridevosi annuncia una giornata difficile per molti di coloro che incontrerete". Daniele Capezzone inizia così il suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Quando scopriranno quello che è successo staci saranno". Il riferimento del direttore editoriale di Libero è la nomina del presidente americano Donald Trump per conferire al "Great Elon Musk" l'incarico di super-capo del Dipartimento dell'efficienza. "Trump fa le cose in grande, lo definisce il nuovo progetto Manhattan. E qui verrà laisterica del comunista di sinistra, 'Oddio Musk!', ma pure del comunista di destra, figura da non sottovalutare, quando leggerà che l'obiettivo non è solo genericamente tagliare la burocrazia, ma ottenere anche uno 'smaller government', un governo più piccolo e leggero.