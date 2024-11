Gaeta.it - Nuovi sviluppi nel conflitto ucraino: la Russia intensifica le offensive e si prepara con alleati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La guerra in Ucraina, che si protrae da quasi mille giorni, entra in una fase di crescentezione, con lapronta a lanciare nuovemirate. Mentre il presidente Vladimir Putin cerca di riappropriarsi della regione di Kursk, con l’ausilio di soldati nordcoreani, l’esercito di Mosca mantiene una pressione costante nel Donetsk e intende aprirefronti nella regione di Zaporizhzhia. Le recenti informazioni dall’intelligence ucraina segnalano che le operazioni militari sono già iniziate, preannunciando una fase decisiva per il.La situazione a Kursk e l’offensiva nel DonetskLe forze ucraine stanno attuando resistenza nei confronti dell’avanzata russa a Kursk, una strategia che permette loro di mantenere un margine di manovra nei futuri negoziati.