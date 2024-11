Oasport.it - LIVE Perugia-Ceske Budejovice 1-0, Champions League volley in DIRETTA: 25-16, gli umbri dominano il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-ROESELARE DALLE 18.30LADI STOCCARDA-SCANDICCI DIFEMMINILE DALLE 19.004-5 Errore al servizio di Brichta.3-5 Si ferma in rete l’attacco di Herrera che ha provato a spingere su un pallone basso e lontano da rete.3-4 Pipe vincente di Rodrigues.3-3 Errore dai 9 metri per il numero 20 del.2-3 Difficoltà in ricezione per Ishikawa sul servizio di Okolic.2-2 Nikpoor pizzica le amni alte del muro di Herrera.2-1 Fallo in rotazione per il.1-1 Ottimo pallonetto di Plotnytskyi che mette in difficoltà i cechi i quali offrono una free ball su cui Herrera chiude con una diagonale strettissima. Nel corso del punto i giocatori dihanno protestato per una netta invasione di rete che non è stata fischiata.