Lanazione.it - Beko, è mobilitazione. Operai alle rotatorie per distribuire volantini. Incontri con i sindaci

Leggi su Lanazione.it

Dieci giorni dicontro il rischio di assistere alla chiusura dello stabilimentodi Siena. Fino al 20 novembre, data del nuovo incontro al ministero delle Imprese e del made in Italy, i 299 lavoratori del sito di viale Toselli non intendono mollare la presa. Ieri ci sono state altre due ore di sciopero e un’assemblea, nella quale si sono calendarizzate le prime iniziative da mettere in atto. Oggi sono previste infatti altre due ore di stop lavorativo: una di assemblea retribuita e una di volantinaggio. Glisi posizionerannodi viale Toselli peragli automobilisti in transito e chiedere il sostegno di tutta la comunità senese alla vertenza. "Oggi è l’ultimo giorno di lavoro – spiega la segretaria di Fiom Cgil Daniela Miniero – perché poi ricomincia la cassa integrazione.