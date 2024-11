Gaeta.it - Arrestato a Napoli per detenzione di armi e traffico di eroina: fermato un 54enne a Scampia

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione della polizia aha portato all’arresto di un uomo di 54 anni, sorpreso con due pistole e una consistente quantità dinelle strade di. L’arresto è avvenuto nell’ambito di controlli mirati per contrastare ildi sostanze stupefacenti e laillecita di, un tema caldo nella difficile realtà di questo quartiere.Controllo delle forze dell’ordine e arrestoGli agenti del Commissariato dihanno attuato un servizio straordinario, previsto dalla Questura di, per monitorare le attività sospette nella zona. Durante un controllo in via Federico Fellini, l’individuo è statoper un’ispezione di routine. Non sono serviti molti accertamenti per scoprire che nel suo cruscotto erano nascoste due pistole calibro 7,65, già segnalate come rubate, accompagnate da 24 proiettili.