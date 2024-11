Gaeta.it - Pasquale Manna: il Tiktoker Napoletano tra polemiche e problemi legati alla vendita di auto

Facebook WhatsAppTwitter, notodi Qualiano, ha conquistato il pubblico grazie ai suoi video vivaci sulladi. Tuttavia, la sua popolarità è stata recentemente scossa da notizie di irregolarità legate alle sue attività. Un’analisi approfondita delle problematiche che lo circondano rivela un quadro complesso, caratterizzato da controlli dellerità e controversie sui social.Irregolarità e sequestro dell’rimessaIl 20 settembre, la polizia municipale di Calvizzano ha sequestrato l’rimessa di, situata in un’area di 3.700 metri quadrati. Il provvedimento è scaturito da controlli che hanno evidenziato gravi mancanze in termini dirizzazioni edilizie e requisiti di sicurezza. In particolar modo, la struttura non rispettava le normative di prevenzione incendi, il che ha portato a una serie di misure di chiusura.