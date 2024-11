Gaeta.it - La XIII edizione del seminario Food, Wine & Co. esplora innovazione e sostenibilità nel settore agroalimentare

Facebook WhatsAppTwitter Il; CO. si è concluso ieri a Roma, rivelandosi un’importante piattaforma per discutere e promuovere l’eccellenza italiana nell’ambitoed eno-gastronomico. Organizzato dalla professoressa Simonetta Pattuglia e dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, oltre al Master in Marketing e Management dello Sport dell’Università di Roma “Tor Vergata”, l’evento ha attratto un ampio pubblico, da studenti a professionisti del, tutti interessati are le tendenze emergenti e le sfide del mercato.Il tema centrale:PlanetQuest’anno, ilha adottato il titolo “PLANET: PRODOTTI, TERRITORI, IMPRESE. LA SFIDA GLOBALE”, ponendo l’accento su tre aspetti vitali per il futuro delitaliano:, digitalizzazione e creatività.