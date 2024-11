Gaeta.it - Inaugurazione di 56 case a Zhytomyr, un gesto concreto per le famiglie ucraine

Facebook WhatsAppTwitter A, in Ucraina, la Croce Rossa Italiana ha ufficialmente inaugurato 56 nuovedestinate a fornire rifugio acolpite dal conflitto in corso. Queste abitazioni rappresentano un importante passo avanti nell’assistenza umanitaria, mirando a garantire una maggiore serenità durante il terzo inverno dall’inizio delle ostilità. Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa durante la cerimonia.Sostegno continuo in situazioni di crisiRosario Valastro ha ricordato come la Croce Rossa sia stata attivamente presente sin dall’inizio del conflitto, fornendo assistenza a chi ne ha più bisogno. Uno degli aspetti più significativi è stato il supporto nell’evacuazione di persone vulnerabili da città come Leopoli, oltre a collaborare con la Croce Rossa ucraina per affrontare la crisi.