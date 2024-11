Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini si racconta in tv: dal rapporto con la figlia all’amicizia con Paola Cortellesi

Ravenna, 10 novembre 2024 - "E' l'artista italiana più amata e premiata al mondo": così Fabio Fazio ha presentatoospite questa sera della trasmissione "Che tempo che fa". Prima dell'entrata in studio dell'artista romagnola, con più di 30 anni di carriera alle spalle e oltre 70 milioni di copie vendute, è stato mandato in onda un video con i suoi maggiori successi a partire dalla "Solitudine" con cui partecipò al Festival di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione Novità. Da lì è stata tutta un'ascesa per l'artista di Solarolo (Ravenna). Applausi del pubblico ad accoglierla, poi l'esibizione con la canzone "Ciao": sul palco al fianco dellamusicisti e ballerini. Come look la cantante ha scelto una camicia bianca lunga trasparente con un abito nero sotto.