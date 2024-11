Ilfattoquotidiano.it - La retorica della fortezza America ha fatto vincere Trump e fallire l’ultima globalizzazione

Si chiude l’era, le poche decadi di eccezionale apertura commerciale iniziate poco prima del crollo del muro di Berlino, una fase economica che ha visto il ricco Occidente spostare la produzione nei paesi poveri e così facendo trasformarli in economie emergenti, avanzate e perfino in pericolosi concorrenti nel casoCina. Volge al termine a causa dell’inevitabile vizietto del protezionismo, un’arma spesso a doppio taglio. Adesso che la delocalizzazione congiunta al massiccio flusso di migranti sono diventati una minaccia per gli Stati Uniti si costruiscono barriere ed erigono muri per bloccarli.Ladi Donald, quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti, è funzionale a questa minaccia ed è per questo che può essere definita la, un concetto sicuramente medioevale, ma che nel caos geopolitico odierno e nell’instabilità esistenziale sprigionata dalle forzeproduce l’illusione di sicurezza.