Lanazione.it - “Don Facibeni, la gioia del dare anziché ricevere”

Firenze, 10 novembre 2024 – Donaveva voluto l’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa “non come collegio, ma quale famiglia dei senza famiglia”. A raccogliere la sua eredità è arrivato don Corso Guicciardini, scomparso nel novembre del 2020 e sostituito nella presidenza dell’istituzione, fondata nel 1924, da don Vincenzo Russo. Oggi, cento anni dopo, è il momento di celebrare quella data, non come punto di arrivo, ma come base per un nuovo inizio. Dopo il convegno di sabato in Palazzo Vecchio, il ricordo si è spostato in un ambito più spirituale nella solenne concelebrazione, presieduta da monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, stamani alla Santissima Annunziata. Prendendo spunto dall’atteggiamento degli scribi citati nel Vangelo, che si comportano bene ed evitano il male solo quando sono visti dagli altri, l’arcivescovo Gherardo ha rivolto l’attenzione nella sua omelia sulla figura del fondatore della Madonnina del Grappa: “Nella figura del Venerabile don Giuliotroviamo un modello di un uomo che seppe combattere questa schiavitù degli occhi lasciandosi guardal Signore.