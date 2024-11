Inter-news.it - Milan, doppia beffa. Senti Zappa: «Nato nell’Inter, ma milanista»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Ilha pareggiato a Cagliari, facendosi stoppare dai colpi di, autore di una doppietta., in quanto ex Inter e anche tifosoista.– Ilha pareggiato clamorosamente per 3-3 contro il Cagliari, facendosi recuperare due volte con doppietta di Gabriele. L’esterno è cresciuto, ma da piccolo era tifoso rossonero., dunque, per il Diavolo. Le sue parole dopo il match a Dazn: «Io da bambino ero tifoso rossonero, infatti prima della partita avevo fatto vedere una foto a Tommaso Augello dove indossavo la maglia quando avevo sei-sette anni, è stata una serata speciale».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (