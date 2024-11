Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Trasferta a rischio per i tifosi di Rimini

Un derby è sempre tale. Anche quando arriva al momento sbagliato, conche vola in testa alla classifica, sconfitta sin qui solo una volta con un tiro allo scadere, e Pesaro che annaspa a due punti dall’ultimo posto, tornata scornata da Udine dopo aver sperato di fare bottino grosso. Gli umori delle due piazze, ovviamente, sono agli antipodi. Ma domenica ipesaresi non accetteranno una prestazione moscia. Soprattutto se sarà permesso l’esodo deiriminesi, che ieri pomeriggio è stato messo in discussione per motivi di sicurezza nel corso di una riunione in Prefettura con tutte le forze dell’ordine presenti. Le autorità competenti stanno valutando eventuali misure relative alla possibilità di assistere alla partita da parte deiospiti. Gli ultras pesaresi ci tengono molto, per ovvi motivi di rivalità, a non sfigurare in questo confronto che manca, nel basket, da quasi vent’anni (stagione 2006/2007, semifinale playoff promozione).