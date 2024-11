Ilfattoquotidiano.it - “Sono la mamma di otto bambole: alcune le allatto, ad altre ma preparo i waffle e le uova strapazzate”: la storia di Kelly White

Unavera perfinte. Tra psicopatologia ed esibizionismo social, una delle storie più lette sui tabloid anglosassoni nelle scorse ore è quella della 28enne. Nel 2023 la content creator di Long Island, New York, è rimasta colpita da una bambola usata per una scena nel mondo del cosplay. A quel giorno è nato in lei un affetto materno verso la bambola dalle sembianze terribilmente umane tanto da sentirsi la sua. Sentimento materno che in pochi mesi, e con oltre 2mila dollari di spesa, si è allargato adsette. Oraè una superche si comporta come tale, anzi come se avessebimbi piccoli.Tanto che è riuscita pure ad allattare col suo seno la prima bambola, poi ha optato per le successive figlie di plastica per una soluzione acqua e farine dentro a un biberon.