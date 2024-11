Biccy.it - Amici, le anticipazioni della puntata di domenica: eliminazione, ospiti e classifiche

Ieri, come ogni giovedì, si è registrata agli Studi Elios di Roma una nuovadidi Maria De Filippi. La, come riportano ledi SuperGuidaTv, è iniziata con la doppia sfida di Sienna e di Ilan, ma purtroppo per loro uno di loro è tornato a casa. A perdere la sfida è stata Sienna che è stata battuta dall’aspirante allieva Francesca.Sienna eliminata. Al suo posto entra Francesca. La sfida è stata giudicata da Maura Paparo. Sienna balla: Turning tables e She wants to move. La sfidante balla: Dolcenera e Lift me up. Per la giudice esterna è stata una bella sfida. Sienna è stata bella potente e con elementi acrobatici molto belli. Francesca ha tenuto una danza un po’ misurata, ma ha una bella tecnica classica.Ilan vince la sfida cantando il suo inedito. Anche lo sfidante “Imprima” canta il suo inedito dal titolo Facciamo l’amore.