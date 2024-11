Thesocialpost.it - Gino Panaiia scomparso da giorni: trovato un borsone con 20 chili di eroina in una cascina della zona

Sono trascorsi ormai cinquedalla misteriosa scomparsa di, un giovane di 25 anni residente a Barona. La notte di Halloween, dopo aver trascorso una serata in compagnia degli amici in un locale di Zibido San Giacomo, il giovane èmentre rientrava verso casa. Di lui, per ora, sono stati trovati solo alcuni effetti personali e il suo scooter, abbandonato in un fosso nei pressi di una stradina di campagna vicino al Naviglio Pavese. La situazione rimane avvolta nel mistero e ogni tentativo di localizzarlo sembra infruttuoso.Leggi anche:svanito nel nulla: lo scooter, il casco e il giubbotto ritrovati nel Naviglio dopo treLa telefonata sospetta La sera del 31 ottobre,ha lasciato il locale di Zibido intorno all’una e mezza, dirigendosi verso casa in sella al suo Piaggio Liberty 125.