Anteprima24.it - Telese Terme, nuovo immobile donato al Comune dalla famiglia Bove

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata formalizzata l’accettazione della donazione in favore deldidi una porzione del fabbricato di proprietà dellaubicato in via Roma, 81. L’sarà destinato ad attività istituzionali del, il salone a piano terra a Sala consiliare dedicata alla memoria del compianto ing. Emilio, già apprezzato dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, mentre i locali ubicati al piano seminterrato saranno utilizzati perla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione “Centro Culturale ing. Emilio”. La donazione, inizialmente volutasignora Maria Caterina Erminia Di Biase in, è stata formalizzata e portata a conclusione dai suoi eredi. Gratitudine e particolare apprezzamento ha espresso il sindaco di, Giovanni Caporaso “a nome di tutta la comunità, sia alla defunta signora Di Biase che agli eredi – ha dichiarato Caporaso – che con altrettanta sensibilità hanno permesso a questodi incrementare il patrimonio immobiliare dell’Ente e, vista la destinazione prescritta dai soggetti donanti, consente di agevolare lo svolgimento delle attività istituzionali deldie il perseguimento del bene della collettività”.