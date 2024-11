Paura a Torino tir va a fuoco nella galleria | 4 intossicati finiscono in ospedale – Il video

Leggi tutto su Open.online

È andato aun tir in unalungo l’autostrada-Bardonecchia, precisamente nel tunnel del Cels, tra Exilles e Chiomonte. Immediato l’intervento dei vigili deldi Susa, di Bardonecchia e di Grugliasco, che hanno proceduto a evacuare le persone bloccate nel tunnel, rifugiatesi nelle nicchie di sicurezza. Il bilancio dell’incendio di questa notte è di quattro persone intossicate, due adulti e due bambini, che sono state tratte in salvo e trasportate agli ospedali di Susa e Rivoli nel Torinese. Risultano sottoposti ai controlli previsti in caso di intossicazione da fumo, ma le loro condizioni non destano attualmente particolari preoccupazioni. I due autisti del mezzo pesante e un terzo bambino della famiglia coinvolta sono, invece, rimasti illesi. L’autostrada è già stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, ma laCels resta chiusa in direzione Francia.