Lanazione.it - A Villa Arrivabene la proiezione della serie “Esplorando”

Firenze, 3 aprile 2025 – Oggi, 3 aprile, nella Sala Libero Beghi in, sede del Quartiere 2, si terrà ladi quattro corti- Persone e luoghinostra Toscana”; unadi documentari scritta e realizzata da Stefano Salucci con la narrazione di Adriana Carta che vanno a scoprire le parti più remote e nascosteToscana. La serata, ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, vedrà anche l’approfondimento di Elena Aiazzi; per maggiori informazioni e per le prenotazioni contattare direttamente tramite mail all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 3349571577.