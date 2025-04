Zon.it - School Experience 4: il gran finale a Giffoni dal 7 all’11 aprile

Dopo sette tappe che hanno attraversato l’Italia – da Puglia, Sardegna, Calabria, Lazio, Emilia-Romagna, Basilicata fino al Piemonte –4 si prepara a vivere il suo appuntamento principale aValle Piana, dal 7.Il festival itinerante di cinema per le scuole, organizzato dae promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, celebra il suo epilogo con la premiazione delle opere più apprezzate dagli studenti.Un viaggio tra emozioni, cinema e formazione4 ha dato voce a emozioni, sogni e fragilità attraverso tre sezioni:Feature– LungometraggiShort– CortometraggiYour– Opere realizzate da scuole e associazioni culturaliLa competizione ha accompagnato il festival lungo un percorso che ha toccato otto regioni italiane, coinvolgendo alunni e docenti in una straordinaria esperienza di crescita e confronto.