Primacampania.it - Napoli, scontro a fuoco per droga: due arresti per tentato omicidio e metodo mafioso

Leggi su Primacampania.it

– Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza dinell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea. I due soggetti sono gravemente indiziati di, porto abusivo di armi e spaccio di, reati aggravati dal.Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria die dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, sono partite dalla denuncia di un cittadino albanese ricoverato in ospedale per ferite da arma da. L’uomo aveva inizialmente raccontato di essere stato vittima di una rapina a mano armata sull’Asse Mediano, ma la ricostruzione si è rivelata falsa.Le verifiche hanno fatto emergere che si trattava in realtà di un regolamento di conti percon un pregiudicato di Giugliano in Campania, legato a un clan camorristico.