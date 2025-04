Metropolitanmagazine.it - Paris Hilton lancia Iconic: il suo 30° profumo celebra due decenni di successi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

festeggia un traguardo straordinario nel mondo della profumeria con il lancio di, la sua 30ª fragranza. Dopo oltre vent’anni di collaborazione con Parlux, il brandFragrances continua a espandersi, consolidando il suo ruolo nel settore beauty.festeggia un grande traguardo:il suo 30esimoL’amore diper i profumi nasce in famiglia. Da bambina, insieme alla sorella, adorava esplorare la collezione di fragranze della madre, sognando un giorno di avere un suo. Quel sogno è diventato realtà nel 2004 con il lancio della sua prima fragranza, dando il via a un business multimiliardario.Oggi, il marchioFragrances è un fenomeno globale. Secondo Lori Singer, presidente di Parlux, ogni minuto vengono vendute nove bottiglie delle sue fragranze in tutto il mondo.