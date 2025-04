La Fortezza Vecchia di Livorno si allestisce a tema Harry Potter

Leggi su Corrieretoscano.it

– Maghi e streghe die provincia, dispiegate le bacchette. Il 24 aprile lasi trasformerà in un luogo magico in occasione del Wizards Day.Aule, negozi di Diagon Alley, giardini e tant’altro, per non parlare di tutti i personaggi iconici della saga.sarà immersa in ogni centimetro, sotterranei compresi, dalla magia del bambino più famoso di sempre:.La lista di attività è lunghissima e oltre a ciò, ad aspettarvi ci saranno anche moltissimi stand con oggetti da collezione, bacchette, e cibo a, nonchè fotografi e truccatori in ogni dove.Scopri il programma della giornata14: apertura cancelli.14,30 – 19,15 : possibilità di accedere ai laboratori e attività a pagamento.14 – 20: possibilità di accedere a tutte le attività gratuite.