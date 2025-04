Ilgiorno.it - Bertonico, donna scomparsa: ricerche dall’alto con l’elicottero Drago

(Lodi), 3 aprile 2025 –per tutta la notte ma di lei non c’è ancora alcuna traccia. Ore di apprensione per le operazioni di ricerca, purtroppo ancora senza esito, della signora di 70 anni che non si trova dal pomeriggio del 2 aprile 2025. Dalle ore 17.15 di mercoledì sono infatti impegnate nellesquadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. Inizialmente sono stati impiegati una unità di comando locale, un furgone combinato e alcune jeep campagnole. Nelle ore successive è poi stato utilizzato anche, che ha sorvolato la zona e i canali adiacenti. Sono stati allertati anche i nuclei sistemi aeromobili di pilotaggio remoto, cinofili e topografia applicata al soccorso.