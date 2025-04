Puntomagazine.it - Farmacisti: la solidarietà di Napoli per l’Ucraina, consegnati farmaci per 240mila euro

perdacon l’Elemosineria Apostolica, 2 aprile 2025 – Oggi, presso la sede del progetto “Un Farmaco per Tutti“, sono statie dispositivi sanitari del valore di 240.000destinati alla popolazione ucraina. La consegna è avvenuta alla presenza del Cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità Papa Francesco, che ha preso in carico i beni per portarli personalmente in Ucraina. L’iniziativa, promossa dall’Ordine deidi, offre un aiuto concreto alle strutture sanitarie e alle comunità colpite dal conflitto, confermando l’impegno solidale deinapoletani verso chi soffre.Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine deidi, ha sottolineato l’importanza di questa operazione umanitaria e della collaborazione con l’Elemosineria Apostolica.