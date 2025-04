Ilfattoquotidiano.it - “Lucio Corsi? Non mi sembra formato al punto da dire no alla mer*a, non credo che abbia molte chance. Madame mi scriveva ‘ti adoro, sei il mio cantante preferito’, poi è diventata famosa…”: parla Morgan

Unatta diè una sorta di girandola di pareri che il cantautore dispensa senza posa e senza filtri. Così è stato anche in questa ultima, fatta su TikTok, della qualeanche MowMag. E Marco Castoldi, rispondendo alle domande dei follower, dice la sua sull’uomo tv del momento, Stefano De Martino: “Su tutti i giornali c’è Stefano De Martino. Conquista Mediaset, conquista tutti, tutti lo abbracciano, tutte le copertine sue, questo è l’eroe del momento. Io non dico che non sia bravo, ok? È un bravo ragazzo, lo conosco anche, è una brava persona. Però non si può dare tutta questa importanza a questa semplicità. L’importanza bisogna dare alle cose importanti, non alle cose banali. Se questo Paese continua a dare importanza alle cose banali, non se ne esce. Cade Amadeus, non cambia nulla, non cambia niente“.