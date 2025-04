Roma studentessa mangia panino e muore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.32 UnaErasmus americana di 21 anni è morta adopo averto uncomprato in un negozio. La ragazza si è sentita male per una probabile reazione allergica e si è accasciata a terra in strada. Laè stata subito soccorsa da alcune amiche, che le hanno somministrato una dose di Bentelan, ma questo non è bastato a salvarle la vita: è morta poco dopo per shock anafilattico. Vani tutti i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario del 118.