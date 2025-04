Quotidiano.net - Zelensky chiede armi, la Ue risponde: “Abbiamo il 50% di ciò che serve”. Finlandia: “La Russia può diventare una minaccia per l’Europa”

Roma, 4 aprile 2025 – I Paesi ue continuano ad armare l’Ucraina, il motivo è chiaro: “Se se non rafforziamo la difesa, lapuòunaper”. È la posizione espressa dallaall'arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa Ue a Varsavia.ha chiesto 2 milioni di munizioni, del valore di 5 miliardi di euro, l’alta rappresentante Ue Kallas rassicura: “già oltre il 50% di ciò che”. Intanto Putin ha inviato un suo rappresentante alla Casa Bianca per parlare di strategie internazionali. “Il dialogo tra Stati Uniti eè importante. Si tratta di costruire un mondo più sicuro e più prospero per tutti”, ha detto stamattina il rappresentante speciale inviato dal Cremlino a Washington, Kirill Dmitriev, lasciando intendere che le trattative con Witkoff sono ad ampio raggio e forse non solo sulla tregua.