Dilei.it - Cecilia Capriotti presto sposa, i dettagli delle nozze da sogno

Leggi su Dilei.it

Fiori d’arancio per: dopo 11 anni al fianco del compagno Gianluca Mobilia, l’ex gieffina convolerà. La data del matrimonio è già fissata: i due pronunceranno il fatidico sì il 5 luglio a Panarea. Un luogo che per la coppia ha un gran significato, visto che il loro primo incontro è avvenuto proprio sull’isola siciliana.e Gianluca Mobilia sino: iUnche si realizza, dopo più di 11 anni insieme:e il compagno Gianluca Mobilia si sposeranno il prossimo 5 luglio a Panarea. Un luogo speciale per entrambi, che proprio sull’isola siciliana si sono incontrati per la prima volta.Lo ha raccontato la coppia al settimanale Chi, in un’intervista dove i due hanno svelato i: “Inizialmente avevamo pensato a qualcosa per pochi intimi, ma poi volevamo condividere questo momento con gli amici e, siccome vengono tutti, ecco, saremo davvero in tanti”, ha raccontato l’attrice.