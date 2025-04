Lettera43.it - Dazi Trump, il possibile impatto sull’export italiano e i settori più colpiti

L’introduzione dei nuovidel 20 per cento da parte degli Stati Uniti sui prodotti europei, in vigore dal 9 aprile 2025, rischia di avere unsignificativo sull’economia italiana. Secondo Coldiretti, il rincaro si tradurrà in una perdita di vendite per le imprese italiane e in un aggravarsi del fenomeno dell’italian sounding, con la proliferazione di imitazioni dei prodotti Made in Italy. Le simulazioni di Svimez stimano che ial 20 per cento su agroalimentare, farmaceutica e chimica potrebbero ridurre le esportazioni italiane tra il 13,5 per cento e il 16,4 per cento. Il settore della moda e i mobili si difenderebbero meglio, con unariduzione del -2,6%. Il rischio maggiore si registra nel Mezzogiorno, con Sardegna, Molise e Sicilia tra le regioni più esposte a causa della scarsa diversificazione delle esportazioni.