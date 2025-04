Agi.it - Mangia un panino e si sente male: studentessa muore a Roma per shock anafilattico

AGI - Unaamericana di 21 anni è morta, ieri pomeriggio, a causa di uno, dopo averto unin un locale di via Giovanni De Agostini, al Pigneto, nella Capitale. La ragazza ha iniziato a sentirsie, insieme alle compagne di Erasmus, è corsa nella struttura dove viveva per prendere il Bentelan (un farmaco usato per trattare le malattie allergiche) ma non ha fatto in tempo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la giovane senza riuscirci. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti del commissariato Porta Maggiore. L'ipotesi, secondo quanto si apprende, è che la 21enne non sia riuscita a comunicare, a causa della lingua, ai camerieri del locale, a cosa fosse allergica.