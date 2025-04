Napolipiu.com - Savoldi: «Scudetto? Napoli e Inter alla pari. Lukaku? È stato preso per vincere, come me»

: «? Èperme»">“Mister due miliardi” lo chiamavano, ed è impossibile non pensare a Beppequando si parla di attaccanti simbolo del. L’ex bomber azzurro, acquidal Bologna nel 1975 per una cifra record, resta ancora oggi una delle icone più amate del calcio partenopeo. E, in vista del rush finale della stagione, fa il punto sulla corsatra, lasciando trasre fiducia nella squadra di Conte.«È una sfida apertissima: 50 e 50. Non vedo grandi differenze in questo momento tra le prime due della classifica», spiegaa Il Mattino. «A fare la differenza sarà l’equilibrio mentale. Le ultime partite sono quelle decisive e vince chi resta più lucido».Secondo l’ex attaccante, ilpotrebbe beneficiare dell’assenza di impegni europei: «Non avere distrazioni può essere un grande vantaggio.