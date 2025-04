Puntomagazine.it - Giustizia, Silvestro (FI): Ciro Assolto dopo otto anni di calvario, serve una riforma

Borriello: "di attesa""La sentenza di assoluzione con formula piena dell'ex sindaco di Torre del Greco,Borriello, pone fine a un lungogiudiziario e restituisce dignità a un uomo che perha dovuto affrontare accuse rivelatesi infondate. Un'attesa estenuante che ha pregiudicato non solo la sua vita personale, ma anche il suo percorso politico. Questa vicenda dimostra, ancora una volta, quanto sia necessario garantire processi rapidi ed equi, perché la, per essere tale, non può arrivarecosì tanto tempo". Lo dichiara Francesco, senatore di Forza Italia