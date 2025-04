Panorama.it - Due femminicidi in 24 ore. Le storie di Ilaria Sula e Sara Campanella

Leggi su Panorama.it

La giornata di ieri è stata scossa da un altroo. Il corpo senza vita di, 22enne studentessa di Statistica presso l’Università La Sapienza di Roma e originaria di Terni, è stato rinvenuto all’alba di mercoledì 2 aprile, a una settimana dalla sua scomparsa, avvenuta il 25 marzo. La giovane è stata trovata all’interno di una grande valigia, abbandonata in fondo a un dirupo in una zona boschiva tra Capranica e Guadagnolo, nel comune di Poli, nel Lazio.A macchiarsi dell’efferatoo è stato Mark Antony Samson, 23enne di origini filippine nato in Italia, ex fidanzato della vittima e studente di architettura. «Andate a prenderla, l’ho gettata in un dirupo, il suo corpo l’ho chiuso in una valigia». Nel cuore della notte, negli uffici della questura di Roma, il23enne ha confessato il delitto.