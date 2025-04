Ilgiorno.it - Vendeva eroina alla stazione di Monza: fermato da due agenti in borghese

, 3 aprile 2025 – Erano in abiti civili quando lo hanno visto in azione mentredavantiferroviaria. Operazione contro il traffico di droga deglidel nucleo Intervento Rapido Motociclisti della polizia locale di. In transito lungo corso Milano, gli uomini del Comando di via Marsala hanno assistito a una cessione di droga tra due cittadini extracomunitari. L'intervento tempestivo degliha portatocontedel possesso per uso personale all'acquirente, mentre il cittadino straniero di origine irachena, identificato come il colui che aveva appena ceduto la sostanza – successivamente confermata essere– è stato accompagnato agli uffici del Comando. E qui le indagini hanno rivelato che il soggetto era già recidivo per reati di cessione di stupefacenti.