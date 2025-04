Dal 39% della Ue al 90% del Vietnam | da dove arriva la formula matematica di Trump per calcolare i dazi del mondo sugli Usa

Leggi su Open.online

Da Strasburgo – 20%, dunque. È il balzello che gli Stati Uniti applicheranno su tutti i prodotti europei esportati negli Usa a partire dal prossimo 9 aprile. Donaldlo ha annunciato nell’iconica conferenza stampa di ieri sera nel Giardino delle RoseCasa Bianca. Ma dasalta fuori quel numero? Come hanno calcolato gli «strateghi» del tycoon quello e gli altri livelli di tariffe imposti ai vari Paesi o blocchi regionali del pianeta? Ieri seraha detto di aver optato per un approccio «gentile», dividendo per due (grosso modo) il livello di «tariffe» che ciascun Paese/blocco applica agli Usa, includendo nel conteggio non solo idoganali veri e propri ma pure, se non soprattutto, tutte quelle «tariffe non monetarie»: nel caso dell’Ue in particolare, ha citato esplicitamente l’Iva (uguale o superiore al 20%) mentre i suoi funzionari hanno posto l’accento anche sulle barriere regolamentari su beni e servizi (protezione dei consumatori, sicurezza alimentare etc.