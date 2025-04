News.robadadonne.it - Emily Ratajkowski “rovinata” dal taglio di capelli. “Potrei perdere il lavoro”

Leggi su News.robadadonne.it

Anche le bellissime possono ricevere dei colpi bassi alla propria autostima. Questo, almeno, è quello che ci insegna la “disavventura” di, che su TikTok si è sfogata per ildifattole dal parrucchiere, senza farne un dramma ma con la giusta dose di ironia.“Storytime ‘sì, ho un filtro in questo video’, ma ho ilpeggiore della mia vita e ho bisogno di sentirmi carina – spiega la modella e imprenditrice, prima di togliere il filtro e mostrare una frangia piena e scomposta, in stile rockstar anni ’80 – Ecco. Pensavate scherzassi? Ho una frangia che parte dalla nuca.L’uomo tanto gentile che mi ha combinata così forse aveva in mente un british shag? – scherza poi Emrata rivolgendosi al parrucchiere – Posso provare a nascondere ilma poi arriva il vento e.