L'abete bianco più alto d'Italia: "La Dane" in Friuli Venezia Giulia

L'è la pianta autoctona più alta d'. Lo ha certificato la Direzione Infrastrutture e territorio della Regionecertificando che è anche l'albero piùin regione, dove ne è presente un gruppo che supera i 45 metri di altezza, a cavallo tra il Comune di Paularo e il Consorzio Boschi carnici. Undi questo gruppo è inoltre, in termini assoluti, il terzo esemplare (le prime due piante non sono autoctone) più grande di tutto il Paese con 53,34 metri di altezza (la circonferenza è di 3,32 metri, misurata a 1,30 metri da terra) ed è stato ribattezzato "La", nome della specie in friulano, ma anche vezzeggiativo di Diana, dea della natura selvaggia. Gli esperti stimano che abbia più di 200 anni. Per i record di dimensione e caratteristiche, "La" entra nel novero degli alberi monumentali, soggetti a particolari tutele secondo apposite linee guida, che in Fvg sono oltre 1.