Oasport.it - Carlo Tacchini: “Dal C1 al C2 per necessità. Con Casadei puntiamo ad una medaglia ai Mondiali”

Leggi su Oasport.it

ha conquistato una splendidad’argento nel C2 1000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, salendo sul secondo gradino del podio insieme a Gabriele. Il 30enne è stato ospite di OA Focus, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e si è soffermato su come ha iniziato a praticare canoa: “Tutta colpa di mia mamma. Lei mi riteneva sempre gracilino, scherzando, e mi diceva che quando sarei diventato grande mi avrebbe fatto fare uno sport in cui mettere su un po’ di massa. Come tutti confondeva canottaggio e canoa, per sua fortuna si è sbagliata e mi ha portato nella Polisportiva Verbano: si era appena ritirato Beniamino Bonomi e in tanti ragazzini abbiamo iniziato l’attività. È stato un insieme di cose: di trovarmi in una bella società, di avere Bonomi che ancora adesso è il mio allenatore, e che mia mamma non capisce nulla di sport“.