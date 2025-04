361magazine.com - Ginnastica, tre Farfalle prendono una pausa: «Decisione condivisa da tutti»

Leggi su 361magazine.com

Si tratta di Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris“Volano” recitava una canzone di Sangiovanni e invece, per il momento, almeno quelle della Ritmica non volano più. Sudella Federazione, le azzurre questo weekend salteranno il debutto in Coppa del Mondo, a Sofia, in Bulgaria.L’ambiente è stato colto o meglio travolto dall’ennesimo terremoto, dopo le ultime intercettazioni, la riapertura delle indagini ed Emanuela Maccarani licenziata e fatta fuori, per gli scandali dopo oltre 30 anni.E così, tre membri storici del gruppo (con Agnese Duranti e Alessia Maurelli che si sono ritirate nei mesi scorsi), ovvero Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris che hanno deciso di fermarsi un attimo per riflettere sul futuro.Le azzurra hanno spiegato: «Ci teniamo a sottolineare che questa scelta non è stata motivata da una presa di posizione né da un atteggiamento di arroganza, ma è stata unasupportata eda tutta la squadra».