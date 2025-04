Gamberorosso.it - Brasile senza dazi: la riscossa di olio e pasta contro il caro vita

Il governo brasiliano, presieduto dal presidente Lula da Silva, ha deciso di eliminare isulle importazioni di undici prodotti alimentari di base, tra cui carne, sardine, caffè tostato, chicchi di caffè,d'oliva, zucchero,di palma,di girasole, mais,e biscotti. La misura, che è già entrata in vigore, fa parte dell'annuncio del 6 marzo del Vicepresidente e Ministro dell'Industria Geraldo Alckmin, che cerca di attuare iniziative che possano contribuire ad aumentare l'offerta alimentare e a ridurre i prezzi di mercato, anche se l'aumento è attribuito a fattori climatici ed esterni. L'obiettivo del governo è quello di proteggere in particolare le famiglie a basso reddito, che potranno spendere fino al 40% del loro reddito in cibo.Il commercio e il consumo didi oliva inUna decisione che ha raccolto il plauso di produttori ed esportatori europei: fino a oggi la quota did'oliva europeo nel mercato brasiliano ha raggiunto circa il 9%, mentre ora gli analisti si aspettano che le cifre aumentino.