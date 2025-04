Baritoday.it - Bari, apertura straordinaria del vivaio comunale

Leggi su Baritoday.it

Sabato 5 aprile, dalle 10 alle 13, il FAI promuove, in collaborazione con l’amministrazione, un’dello storicodi via Napoli, candidato dal Fondo Ambiente Italia come ‘Luogo del cuore’. ‘Sabato che fai?’ è il titolo dell’iniziativa organizzata dai volontari.