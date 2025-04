Anteprima24.it - Pesca abusiva, il bilancio dell’operazione della Procura

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata del 10 marzo hanno avuto inizio le operazioni di demolizione delle strutture darealizzatemente lungo le sponde del tratto terminale del fiume Volturno, nel comune di Castel Volturno. L’intervento riguarda un’area di circa 9 km a partire dalla foce del fiume e interessa un totale di 60 strutture costruite diversi anni fa.Le opere abusive sono costituite da elementi strutturali come tralicci e cavi in acciaio, utilizzati per sostenere una grossa rete dadi forma quadrata denominata “Cala Cala”, con dimensioni di 10×10 metri, prevalentemente situata nella mezzeria del fiume. A queste si aggiungono locali realizzati sulla sponda, destinati ad accogliere argani e verricelli azionati da motori a scoppio o elettrici per la movimentazione delle reti, nonché attrezzature varie e piccoli natanti per il recupero delto.