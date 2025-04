Dilei.it - Michelle Williams, lavanda e luce tra i capelli, l’incanto sul red carpet con il marito

C’è qualcosa di etereo inquando attraversa un red. Ma alla première newyorkese della nuova serie Dying for Sex, l’attrice ha superato ogni aspettativa: avvolta in una nuvola di chiffon, ha incantato la scena. Accanto a lei, ilThomas Kail, regista pluripremiato e compagno di vita da ormai quattro anni, le stringeva la mano con un’eleganza composta ma dolcissima. Insieme, hanno mostrato al mondo un equilibrio perfetto tra raffinatezza, intesa e complicità., ladel red, 44 anni, torna sotto i riflettori con un progetto coraggioso e potente: Dying for Sex, la serie FX in arrivo su Hulu il 4 aprile, ispirata all’omonimo podcast di Wondery.Ma prima ancora che la storia inizi, è il suo look a raccontare qualcosa: una dichiarazione di femminilità consapevole, sofisticata, libera.