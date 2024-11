Oasport.it - Rugby, Test Match: Argentina, ecco i 32 giocatori per sfidare l’Italia

Si avvicina il momento della sfida di Udine tradi Gonzalo Quesada e l’di Felipe Contepomi e il ct dei Pumas ha annunciato i 32 convocati per idi novembre che per i sudamericani inizieranno proprio contro gli azzurri. 32 convocati che comprendono 5 esordienti, mentre i più esperti sono Matias Alemanno, Julian Montoya, Guido Petti e Matias Moroni. I cinque esordienti, invece, sono gli “italiani” Bautista Bernasconi e Geronimo Prisciantelli, cui si aggiungono Benjamín Elizalde, Santiago Pernas e Justo Piccardo. Sono sei, invece, iche militano in Italia, oltre a Bernasconi e Prisciantelli conferme per Thomas Gallo, Tomas Albornoz, Lautaro Bazan Velez e Gonzalo Garcia.– convocati Avanti ALEMANNO, Matías (97 caps) BERNASCONI, Bautista (Sin caps) CALLES, Ignacio (5 caps) DELGADO, Pedro (2 caps) ELÍAS, Efraín (1 cap) GALLO, Thomas (32 caps) GÓMEZ KODELA, Francisco (38 caps) GONZÁLEZ, Juan Martín (37 caps) GRONDONA, Santiago (18 caps) MOLINA, Franco (9 caps) MONTOYA, Julián (102 caps) OVIEDO, Joaquín (10 caps) PEDEMONTE, Bautista (1 cap) PETTI, Guido (85 caps) RUBIOLO, Pedro (17 caps) RUIZ, Ignacio (15 caps) SCLAVI, Joel (24 caps) Trequarti ALBORNOZ, Tomás (14 caps) BAZÁN VÉLEZ, Lautaro (17 caps) BERTRANOU, Gonzalo (65 caps) CINTI, Lucio (29 caps) CORDERO, Santiago (53 caps) DELGUY, Bautista (30 caps) ELIZALDE, Benjamín (Sin caps) GARCÍA, Gonzalo (8 caps) ISGRÓ, Rodrigo (4 caps) MALLÍA, Juan Cruz (39 caps) MORONI, Matías (86 caps) ORLANDO, Matías (61 caps) PERNAS, Santiago (Sin caps) PICCARDO, Justo (Sin caps) PRISCIANTELLI, Gerónimo (Sin caps)