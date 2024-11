Agi.it - Controllore accoltellato sul treno. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero. Appello del Garante, "sia solo simbolico"

AGI - Poco dopo le 13, presso la stazione di Genova Rivarolo, un capodelle Ferrovie dello Stato, il 40enne Rosario Ventura, è statosu unregionale - il 12042 - diretto a Busalla. L'uomo stava procedendo con la verifica dei biglietti, quando è scattata l'aggressione da parte di una coppia di persone, priva del titolo di viaggio. Ilè finito in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi mentre le due persone fermate dai carabinieri, saliti sul convoglio non appena scattato l'allarme, sono cittadini nordafricani. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Genova, intervenuti con il Nucleo Radiomobile alla stazione di Genova Rivarolo, i due stranieri, alla richiesta di mostrare il biglietto, "con atteggiamento incurante, hanno risposto che non avevano intenzione di pagarlo".