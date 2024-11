dire: un lerneriano “e pluribus unum”. Giudizio che, in bocca a un ebreo abituato a essere considerato dai mascalzoni più infimi come lo scontato individuo di un popolo dal naso adunco, nutrito di intrighi e con provata assuefazione al malaffare, suona come splendidamente nazista. Ma facciamo fascista. Ilfoglio.it - Una cosa che ci eravamo dimenticati di dire su Gad Leggi tutto su Ilfoglio.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfoglio.it: Ieri abbiamo dimenticato di ricordare, a proposito delle elezioni in Liguria, una vera e propria perla del nostro prediletto Gad Lerner. Il quale, riferendosi all’insieme della popolazione interessata al voto che l’ha troppo deluso, l’ha bollata come una “comunità afflitta da senescenza, disincanto e da una certa assuefazione al malaffare”. Come: un lerneriano “e pluribus unum”. Giudizio che, in bocca a un ebreo abituato a essere considerato dai mascalzoni più infimi come lo scontato individuo di un popolo dal naso adunco, nutrito di intrighi e con provata assuefazione al malaffare, suona come splendidamente nazista. Ma facciamo fascista.

