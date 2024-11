Lavoratori della scuola e della ricerca a manifestare ieri mattina in piazza Roma con un sit-in organizzato dalla Flc Cgil. Chiedono migliori condizioni di lavoro, la stabilizzazione dei precari (circa 6mila solo nelle Marche) e lo stop all’autonomia differenziata per salvaguardare la dimensione nazionale del contratto contro ogni ipotesi di regionalizzazione del sistema di istruzione e della ricerca. "I nostri diritti sono a rischio – ha sottolineato Serenella Rossi, del Corinaldesi Padovano di Senigallia – e per questo è importante scioperare. Se fossimo tutti in piazza forse si vedrebbe un cambiamento, spiace vedere numeri così bassi". Ilrestodelcarlino.it - Quelli che protestano. Lavoratori della scuola in sciopero. Ma in piazza Roma sono in pochi Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Salari bassi, precariato, tagli all’Università, autonomia differenziata: tanti i motivi che hanno portato iricerca a manifestare ieri mattina incon un sit-in organizzato dalla Flc Cgil. Chiedono migliori condizioni di lavoro, la stabilizzazione dei precari (circa 6mila solo nelle Marche) e lo stop all’autonomia differenziata per salvaguardare la dimensione nazionale del contratto contro ogni ipotesi di regionalizzazione del sistema di istruzione ericerca. "I nostri dirittia rischio – ha sottolineato Serenella Rossi, del Corinaldesi Padovano di Senigallia – e per questo è importante scioperare. Se fossimo tutti inforse si vedrebbe un cambiamento, spiace vedere numeri così bassi".

Quelli che protestano. Lavoratori della scuola in sciopero. Ma in piazza Roma sono in pochi

Salari bassi, precariato, tagli all'Università, autonomia differenziata: tanti i motivi che hanno portato i lavoratori della scuola e della ricerca a manifestare ieri mattina in piazza Roma con un sit

In occasione dello sciopero nazionale in presidio in piazza XX settembre. L'assessora Nardini: "Si parla di merito senza mai pensare all'uguaglianza".

Mobilitazione indetta a livello nazionale da Flc Cgil. In piazza Santo Stefano a Milano la manifestazione chiede più investimenti

È stato un flop lo sciopero dei lavoratori della scuola indetto per oggi ... Davvero un po' poco se si pensa che quella già minima, rilevala alla stessa ora nella protesta nazionale dell'ottobre 2023, ...