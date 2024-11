Sport.quotidiano.net - Pallamano A Gold. La Macagi Cingoli volta pagina. Ora si pensa alla sfida con Siracusa

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Perdere in casa del Pressano vittorioso 32-29 ci può stare, ricordando che laha speso molto in recuperi quasi riusciti: in tre momenti è stata a -5 edistanza ha risentito la stanchezza. Ciò non toglie che debbano passare sottotono i soliti errori in conclusione e di approssimazione. "Di sicuro c’è un po’ di stanchezza – ammette l’allenatore Sergio Palazzi – per la serie di partite disputate in ottobre: i ragazzi stanno stringendo i denti, tra un paio di giorni riposeranno per riprendere senza l’assillo della prossima gara: avremo un turno di sosta per gli impegni della Nazionale". Tra le note positive risalta il rendimento del terzino sinistro Louay Makhlouf (foto) 25nne tunisino, 45 gol all’attivo.