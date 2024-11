Mercato Europeo del Commercio Ambulante", manifestazione organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali e dalla FIVA Confcommercio. Un evento che, in qualche modo, segna l’inizio di quelli che saranno gli appuntamento delle festività natalizie. La kermesse si svolgerà da oggi a domenica (ore 9-24) in piazza Cavour e nel tratto di corso Garibaldi fino a piazza Roma (esclusa). Lungo il perimetro esterno di piazza Cavour ci saranno gli stand gastronomici, mentre al centro ci saranno gli altri stand non dediti alla ristorazione. "E’ una disposizione funzionale dei banchi, che saranno integrati nel tessuto economico della città - sottolinea il direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali, il professor Massimiliano Polacco -. L’evento è un un traino importante per la città, considerando le migliaia di persone che vi parteciperanno. Ilrestodelcarlino.it - Ecco il Mercato Europeo. Gastronomia e artigianato pronti a invadere il centro Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Torna ad Ancona il "del Commercio Ambulante", manifestazione organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali e dalla FIVA Confcommercio. Un evento che, in qualche modo, segna l’inizio di quelli che saranno gli appuntamento delle festività natalizie. La kermesse si svolgerà da oggi a domenica (ore 9-24) in piazza Cavour e nel tratto di corso Garibaldi fino a piazza Roma (esclusa). Lungo il perimetro esterno di piazza Cavour ci saranno gli stand gastronomici, mentre alci saranno gli altri stand non dediti alla ristorazione. "E’ una disposizione funzionale dei banchi, che saranno integrati nel tessuto economico della città - sottolinea il direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali, il professor Massimiliano Polacco -. L’evento è un un traino importante per la città, considerando le migliaia di persone che vi parteciperanno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Iltorna a Mestre e prende casa nel salotto cittadino; La ristorazione italiana è leader in Europa,i numeri; Weekend a Genova e dintorni: Oktoberfest, Sagra del Fuoco, Mare e Monti, Dargen D'Amico,e altro; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: sulle Mura torna lo street food; Pianello celebra il cotechino:la 58esima edizione della sagra in piazzaperché l'economia tedesca ha più difficoltà delle altre in Europa; Approfondisci 🔍

Mutti, ecco il nuovo ristorante aziendale: “Qualità e sostenibilità”

(parma.repubblica.it)

Il Gruppo Mutti, azienda di Parma leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro ... generando ulteriore indotto economico per il territorio e confermando Parma come meta gastronomica ...

Cesano, la carica degli 80mila visitatori al Mercato Europeo

(mbnews.it)

Il Mercato Europeo si conferma anche quest'anno uno degli eventi più attesi: tantissimi, nonostante il tempo incerto, hanno camminato tra gli oltre 120 stand ...

In 80mila a Cesano Maderno per il Mercato Europeo

(primamonza.it)

Il maltempo degli scorsi giorni non ha fermato i commercianti dei banchi che a Cesano Maderno hanno composto la ventiduesima edizione del Mercato Europeo. I visitatori - 80mila le presenze nei calcol ...

Europa e startup: mercato unificato o futuro a rischio

(econopoly.ilsole24ore.com)

Le differenze tra mercati nazionali, lingue, sistemi educativi e normative fiscali e giuridiche fanno dell’Europa un mosaico di piccole economie frammentate, piuttosto che un mercato unificato dove le ...